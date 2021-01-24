اختيار الإيراني "حامد لك" كأفضل لاعب بدوري أبطال آسيا

وافادت وكالة أنباء إرنا بان المشجعين اختاروا حارس مرمى فريق برسبوليس البالغ من العمر 30 عامًا كأفضل لاعب في دوري أبطال آسيا لعام 2020 للفوز بجائزة اللاعب الأكثر قيمة في هذه البطولة.

وتمكن لك -الذي حل محل بيرانوند في مرمى برسيبوليس- من تسجيل خمس نقاط في 8 مباريات لعبها لفريقه. وقد تلقى حارس مرمي برسبوليس أربعة أهداف من ضربة الجزاء فقط.

وحاز حارس مرمى برسبوليس على 47.14 بالمائة من الأصوات في هذا الاستطلاع.

كما فاز لك في استطلاع للرأي أجراه موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لاختيار أفضل حارس مرمى في مباريات بطولة كأس آسيا لعام 2020 لمنطقة غرب آسيا بلقب افضل حارس مرمى لدوري ابطال اسيا.

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