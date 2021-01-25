القائد العام للجيش: يجب مراقبة تحركات العدو بمزيد من الدقة والحساسية

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء نقلا عن العلاقات العامة للجيش أن اللواء سيد عبد الرحيم موسوي زار مجموعة الشهيد اسماعيليان للدفاع الجوي في بندر لنكه اليوم الاثنين وتفقد المجموعة الدفاعية والجزر الثلاث واطلع على الاستعداد القتالي والقدرة التشغيلية لهذه الوحدة.

ورافق اللواء موسوي خلال الزيارة كل من قائد منطقة الدفاع الجوي في جنوب شرق البلاد ( شهداء الخليج الفارسي ) العميد زينالي وكذلك قائد الجيش في محافظة هرمزكان الادميرال رودسري .

وقال القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي ان منطقة الدفاع في جنوب شرق البلاد هي إحدى نقاط الدفاع الإستراتيجية والحساسة في شبكة الدفاع المتكاملة لذلك يجب مراقبة جميع تحركات العدو بمزيد من الدقة والحساسية.

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