الرئيس روحاني: الاهتمام بالبيئة من اولويات الحكومة

وفي حديثه خلال اجتماع المجلس الاعلى لصيانة البيئة، مساء الاثنين، اكد الرئيس روحاني "ان حياتنا مرتبطة بالبيئة ولابد من القيام بصيانتها بشكل جاد وحازم"، مشددا على انه اذا واجهت البيئة مشكلة، فسيؤثر ذلك على سلامة المجتمع ويعرض الامن الاجتماعي للخطر.

واشار رئيس الجمهورية الى ان الاهتمام بالبيئة كان دوما احد هواجس الحكومة واولوياتها، وقال: ان الحكومة قامت لغاية الآن بخطوات واسعة في هذا المجال في إطار خطط منسجمة بما فيها في مجال خفض العواصف الترابية، وإحياء بحيرة ارومية والمستنقعات والاهوار، وغرس الشتلات والسيطرة على مياه السيول.

وقال: انه وفيما يتعلق بالحد من تلوث الجو، قامت الحكومة باجراءات مثل إلغاء البنزين الملوث المنتج في البتروكيمياويات، وعرض البنزين المحسن وفق مقاييس يورو 4 ويورو 5 وتوفير الامكانية لاستخدام المواطنين هذا الوقود النظيف.

وصرح انه رغم الانجازات الجيدة النسبية للحكومة في مجال البيئة، الا ان الامر بحاجة الى تعاون وتكاتف مختلف القطاعات في الدولة في إطار خطة وطنية شاملة.

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