تسجيل الرقم القياسي لانتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي

واضاف محمد مشكين فام اليوم (الثلاثاء) في مقابلة مع مراسل إرنا أن إنتاج الغاز من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر شهد زيادة بسبب انخفاض درجة الحرارة وبرودة الطقس.

واكد بانه يتم حاليا إنتاج 690 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من هذا الحقل المشترك".

وتابع مشكين فام: هناك استعداد لزيادة الإنتاج إلى 700 مليون متر مكعب يوميا.

وتم اكتشاف حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطر في عام 1998 وقامت قطر باستخراج الغاز منه منذ عام 2000 و قامت ايران بالتعاقد مع شركة عالمية لتطوير مرحلتي الثانية والثالثة للحقل بانتاج 56,6 مليون مترمكعب يوميا و 80 الف برميل سوائل غازية و 400 الف طن من الكبريت.

وبعد الانتهاء من المرحلتين في العام 2002 تم الاستخراج بمقدار 56 مليون متر مكعب يوميا وبعد تاسيس شركة غاز بارس الجنوبي وتطوير المراحل الاخرى للحقل يبلغ استخراج الغاز حاليا 700 مليون متر مكعب يوميا حيث تخطى قطر بمقدار 120 مليون مترمكعب.

وخلال العقدين الاخيرين وللوصول لانتاج 700 مليون مترمكعب من الغاز من حقل بارس الجنوبي تم استثمار اكثر من 80 ملياردولار , حيث شهد الانتاج السنوي للغاز من حقل بارس الجنوبي المشترك مع قطرنموا بمقدار 139% خلال السنوات السبع الماضية.

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