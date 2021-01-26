وزارة الطاقة الايرانية : تدشين 23 مشروعا في مجال الكهرباء والمياه

وفي الاسبوع الـ 38 من افتتاح المشاريع الوطنية في اطار تحقيق شعار القفزة في الانتاج وبرعاية وزير الطاقة الايراني، بدأت صباح اليوم مراسم افتتاح الـ 20 مشروعا في مجال توليد الكهرباء وثلاثة مشاريع في مجال المياه بتكلفة اجمالية بلغت 6 الاف و 860 مليار ريال ( الدولار يساوي 42000 ريال) في اربع محافظات ايرانية هي قم واصفهان وسمنان وزنجان.

ففي محافظة زنجان تم افتتاح 10 مشاريع في مجال الكهرباء وفي محافظة قم مشروع واحد في مجال الصرف الصحي وسبعة مشاريع لتوليد الكهرباء.

وفي محافظة اصفهان تم تدشين مشروع مائي لازالة الاملاح من الماء وكذلك مشاريع صيانة انابيب انتقال الماء الى مخازن المدن في المحافظة.

كما تم افتتاح مشروع مد انابيب لايصال الماء الصالح للشرب الى 11 قرية في محافظة سمنان بطول 14 كيلومتر.

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