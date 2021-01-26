ايران تتعاون مع افغانستان في مجال الحكومة الالكترونية

وأضاف "زمري همدرد" اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع أعضاء في صناعة الكمبيوتر وشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في محافظة اصفهان (وسط): ان أفغانستان في بداية الطريق بالنسبة للحكومة الإلكترونية ولتنميتها فهي بحاجة الى خبرات وتجارب إيران في هذا المجال.

وأشار همدرد إلى أن وفدا من أفغانستان سافر إلى إيران للتعرف على قدرات إيران والتفاوض للتعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وقال: تعرفنا على منتجات وقدرات الشركات العملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في كل أصفهان ومشهد وطهران.

واعرب عن استعداد ايران لمساعدة افغانستان في مجال الحكومة الالكترونية ونقل تجاربها الى هذا البلد مبينا انه يجري التحضير لابرام مذكرة تفاهم بين البلدين في هذا المجال .

من جانبه قال رئيس نقابة شركات الحاسوب في اصفهان " محمد اطرج " ان اللغة المشتركة بين ايران وافغانستان تساعد كثيرا على تنمية التعاون بين قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلدين معربا عن استعداد الشركات الايرانية التعاون في مجال تطوير البنى التحتية للحوكمة الالكترونية في افغانستان .

وأعرب اطرج عن أمله في أن يتم قريباً إنشاء مكتب لهيئة تنظيم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأفغانية (ATRA) في أصفهان لتطويرالتعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين البلدين.

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