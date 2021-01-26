"مجتبى خالصي" ممثلا جديدا لإيران لدى البنك الدولي

ويحتوي السجل الإداري لـ "مجتبى خالصي" أنه في الفترة من 2001 إلى 2009، تبنى العديد من المسؤوليات ذات الصلة بالتعاون المشترك بين إيران والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي (Eco)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجايكا (وكالة اليابان للتعاون الدولي) والعديد من المنظمات الدولية الأخرى في اطار مجموعة من الخطط والمشاريع والبعثات الموفدة، وكيفية تمويل هذه المشاريع خلال فترة توليه مهام المدير العام لمكتب الدراسات الاقتصادية والتعاون الدولي في منظمة التخطيط والميزانية.

كما تولى خالصي تنظيم ورش عمل مشتركة لاستغلال الفرص المتاحة في اطار البنك الدولي في البلاد (بما في ذلك ورشة عمل حول "الميزنة التطبيقية" بالتعاون مع البنك الدولي، ومدراء وخبراء منظمة الإدارة والتخطيط الإيرانية).

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