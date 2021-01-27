٢٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٤٥ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84201450
٠ Persons

سمات

ظريف يغرد حول مشاوراته مع كبار المسؤولين في أرمينيا

ظريف يغرد حول مشاوراته مع كبار المسؤولين في أرمينيا

طهران/27 كانون الثاني/يناير/إرنا- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إجراء مشاورات بناءة مع السلطات الأرمينية وتوصل الجانبين إلى اتفاق لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.

وفي تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتير، بعيد لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني، كتب ظريف: "ناقشنا التحديات والفرص الإقليمية المشتركة بعد الصراع الأخير".

يتبع..أ م د

سمات

تعليقك

You are replying to: .
8 + 10 =