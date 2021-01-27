ظريف يغرد حول مشاوراته مع كبار المسؤولين في أرمينيا

طهران / 25 كانون الثاني / يناير /ارنا- اكد وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة إن أعداء إيران فشلوا في تصفير صادراتها النفطية، وهي ماضية في كسر العقوبات الامريكية المفروضة اعتمادا على قدراتها الداخلية .