ظريف يغرد حول مشاوراته مع كبار المسؤولين في أرمينيا

وفي تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتير، بعيد لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني، كتب ظريف: "ناقشنا التحديات والفرص الإقليمية المشتركة بعد الصراع الأخير".
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طهران/27 كانون الثاني/يناير/إرنا- أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إجراء مشاورات بناءة مع السلطات الأرمينية وتوصل الجانبين إلى اتفاق لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي.
وفي تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتير، بعيد لقائه مع رئيس الوزراء الأرميني، كتب ظريف: "ناقشنا التحديات والفرص الإقليمية المشتركة بعد الصراع الأخير".
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