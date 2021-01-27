٢٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:٥٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84201599
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بكين تطالب جاكرتا بتحديد مصير رعاياها الذين كانوا على متن السفينتين المحتجزتين

بكين تطالب جاكرتا بتحديد مصير رعاياها الذين كانوا على متن السفينتين المحتجزتين

طهران / 27 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جاؤو ليجيان"، ان تحقق حاليا في التفاصيل المتعلقة بمصير 25 بحارا صينيا من بين 61 شخصا لطاقم ناقلتي النفط المحتجزتين بايعاز سلطات جاكرتا؛ مطالبا الاخيرة تقديم المزيد من الايضاح حول هؤلاء.

واضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريح اليوم الاربعاء، "ان سفارتنا في جاكرتا اعربت عن قلقها للسلطات الاندونيسية بشان مصير هؤلاء الرعايا الصينيين؛ وقد طلبنا منهم تحديد وضع البحار الصينيين في اسرع وقت، واحاطتنا رسميا بذلك".

ولم يشرح الدبلوماسي الصيني، من ان جميع هؤلاء البحارة الـ 25، كانوا على متن سفينة واحدة او كلا السفينتين.

كما دعت الخارجية الصينية، الحكومة الاندونيسية الى التعامل من منطلق الانصاف وفي اطار القانون مع السفينتين المحتجزتين وطاقمهما.

وكان خفر السواحل الاندونيسي اعلن يوم الاحد الماضي، عن ايقافه سفينتين باسم (MT Horse) و(MT Frea) تابعتين لايران؛ مبينا ان هاتين السفينتين كاتنا تبحران في مياه اندونيسيا تحت علم بنما وبادارة احدى الشركات الصينية.

وادعت السلطات الاندونيسية، ان السبب وراء احتجاز السفينتين، هو قيامهما بنقل النفط من دون تصريح.

انتهى ** ح ع

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