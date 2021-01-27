بكين تطالب جاكرتا بتحديد مصير رعاياها الذين كانوا على متن السفينتين المحتجزتين

واضاف المتحدث باسم الخارجية الصينية في تصريح اليوم الاربعاء، "ان سفارتنا في جاكرتا اعربت عن قلقها للسلطات الاندونيسية بشان مصير هؤلاء الرعايا الصينيين؛ وقد طلبنا منهم تحديد وضع البحار الصينيين في اسرع وقت، واحاطتنا رسميا بذلك".

ولم يشرح الدبلوماسي الصيني، من ان جميع هؤلاء البحارة الـ 25، كانوا على متن سفينة واحدة او كلا السفينتين.

كما دعت الخارجية الصينية، الحكومة الاندونيسية الى التعامل من منطلق الانصاف وفي اطار القانون مع السفينتين المحتجزتين وطاقمهما.

وكان خفر السواحل الاندونيسي اعلن يوم الاحد الماضي، عن ايقافه سفينتين باسم (MT Horse) و(MT Frea) تابعتين لايران؛ مبينا ان هاتين السفينتين كاتنا تبحران في مياه اندونيسيا تحت علم بنما وبادارة احدى الشركات الصينية.

وادعت السلطات الاندونيسية، ان السبب وراء احتجاز السفينتين، هو قيامهما بنقل النفط من دون تصريح.

انتهى ** ح ع