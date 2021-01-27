سحب قرعة دوري أبطال آسيا بمشاركة 4 فرق من ايران

وجاءت مجموعات غرب اسيا كالتالي:

المجموعة الأولى: الهلال السعودي و شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي والفائز من الملحق رقم 1 (الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي).

المجموعة الثانية: تراكتور سازي تبريز الايراني والشارقة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي والفائز من مواجهة الملحق رقم 2 (الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي).

المجموعة الثالثة: استقلال طهران والدحيل القطري والأهلي السعودي والشرطة العراقي.



المجموعة الرابعة: السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني والفائز من مواجهة الملحق رقم 3 (العين الإماراتي وفولاد خوزستان الايراني).



المجموعة الخامسة: برسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي والفائز من مواجهة الملحق رقم 4 (الوحدة الإماراتي والزوراء العراقي).



وتلعب مواجهات ملحق دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب في 7 أبريل / نيسان المقبل، في حين تنطلق مواجهات دور المجموعات لهذه المنطقة في 23 مايو / أيار المقبل.

يذكر ان فريق برسبوليس كان قد احرز مركز الوصافة في النسخة السابقة لدوري ابطال اسيا بعد خسارته المباراة النهائية امام اولسان الكوري الجنوبي 2-1 .

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