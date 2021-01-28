ظريف يلتقى رئيسة جمهورية جورجيا

ووصل محمد جواد ظريف، إلى جورجيا المحطة الرابعة في جولته الاقليمية، صباح اليوم الخميس لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما تخفيف التوتر الإقليمي بمساعدة دول المنطقة وزيادة التعاون مع الدول المجاورة .

وحضر ظريف الى ساحة الأبطال في تبليسي قبل لقاء الرئيسة زورابيشفيلي، حيث وضع إكليلا من الزهور تخليدا لذكرى أبطال جورجيا الوطنيين.

وحول مشاوراته مع المسؤولين الجورجيين ، قال وزير الخارجية إن إيران وجورجيا تربطهما علاقة طويلة الأمد ، وأن التعاون في مجال الترانزيت مع جورجيا جيد جدا.

وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولته الاقليمية في 24 الجاري بزيارة العاصمة الاذربيجانية باكو، ومن ثم توجه الى العاصمة الروسية موسكو، وزار ارمينيا يوم امس، وسيتوجه إلى أنقرة في ختام زيارته لجورجيا .

وبحث ظريف خلال جولته الاقليمية مع مسؤولي الدول التي زارها في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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