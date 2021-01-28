ظريف يتحادث هاتفيا مع نظيره الجورجي

وتبادل ظريف و ديفيد زالكالياني، آخر تطورات العلاقات الثنائية والإقليمية، وأعرب ظريف عن أمله في أن يتمتع نظيره الجورجي عاجلا بالشفاء التام بسبب اصابته بكورونا.

وكان قد أُعلن مؤخرا عن اصابة وزير خارجية جورجيا بكورونا، وبسبب وجوده في الحجر الصحي، لم يكن من الممكن مقابلة ظريف شخصيا أثناء زيارته لتبليسي.

ووصل ظريف صباح اليوم الى العاصمة الجورجية تبليسي المحطة الرابعة في جولته الاقليمية .

وبدأ وزير الخارجية الإيراني جولته الاقليمية في 24 الجاري بزيارة العاصمة الاذربيجانية باكو، ومن ثم توجه الى العاصمة الروسية موسكو، وزار ارمينيا امس، وسيتوجه إلى أنقرة في ختام زيارته لجورجيا .

وبحث ظريف خلال جولته الاقليمية مع مسؤولي الدول التي زارها في العلاقات الثنائية واهم القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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