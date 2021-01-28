٢٨‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:١٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84202325
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قائد القوة البرية لحرس الثورة

قوة إيران هي الرادع لمؤامرات الاعداء

قوة إيران هي الرادع لمؤامرات الاعداء

ايلام / 28 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أكد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور أن الاعداء لن يكفوا مطلقا عن حياكة المؤامرات المختلفة ضد النظام الاسلامي في ايران ، وان الوسيلة الرادعة لهذه المؤامرات هي القوة التي تتمتع بها قواتنا المسلحة، ومن بينها القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية.

ولدى تفقده صباح اليوم الخميس مقر فيلق امير المؤمنين للحرس الثوري في محافظة ايلام غرب البلاد ، قال العميد باكبور : لو لم تتمتع قواتنا بهذه القوة وهذا الاقتدار لشهدنا مزيدا من المخططات العسكرية للاعداء ضد الجمهورية الاسلامية ، وبالتالي فان هذه القوة سلبت الجرأة من العدو ومنعته من حياكة المؤامرات ضد البلاد.

واوضح اللواء باكبور ان الحدود الغربية للبلاد تتمتع باوضاع أمنية جيدة كباقي حدود البلاد .

وشدد قائد القوة البرية لحرس الثورة الاسلامية ان خدمة الشعب والمواطنين من اولويات برامج قوات الحرس، مشيرا الى أن هذه القوات قدمت خدمات جيدة في محافظة ايلام خاصة على صعيد اجتثاث الفقر ومساعدة العوائل الفقيرة.

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