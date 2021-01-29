٢٩‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٣٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84203001
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في مقابلة مع قناة روسيا اليوم

ظريف: على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعيد النظر في سياسة الإرهاب الاقتصادي

ظريف: على الإدارة الأمريكية الجديدة أن تعيد النظر في سياسة الإرهاب الاقتصادي

طهران/ 29 كانون الثاني/ يناير/ارنا - أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه "لم يكن أبدا صديقا لبايدن" معربا عن أمله في أن تعيد الإدارة الأمريكية الجديدة النظر في سياسة "الإرهاب الاقتصادي".

وقال وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع قناة روسيا اليوم: أن بامكان أدارة جو بايدن أن تبدأ بتخفيف التوتر في العلاقات بين طهران وواشنطن.

وأكد أنه لم تربطه علاقة وثيقة بالرئيس الأمريكي الجديد.

وقال ظريف في المقابلة "من الخطأ الاعتقاد بأن علاقته الشخصية مع بايدن يمكن أن تساهم في نجاح دبلوماسي كبير بين خصمين قدامى".

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن تاريخ معرفته ببايدن تعود إلى ما يقرب من 20 عاما، عندما شغل منصب ممثل إيران لدى الأمم المتحدة.

وذكر ظريف أيضا في المقابلة أن تعاطيه مع سيناتور ولاية ديلاوير (جو بايدن) كان تعاطيا مهنيا فقط.

وقال إن التزام بايدن بمراجعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة هو وعد طويل الأمد، مشيرا إلى أن سياسة واشنطن الحالية بشأن العقوبات أحادية الجانب هي "حرب اقتصادية في الأساس" و "إرهاب اقتصادي".

و أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية الجديدة من تحريك العلاقات الثنائية مع طهران في "الاتجاه الصحيح".

يتبع..

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