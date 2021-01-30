زيارة ظريف لجمهورية اذربيجان تحظى بأهمية ستراتيجية

واضاف موسوي في تغريدة نشرها اليوم السبت، عقب زيارة ظريف لنخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية اذربيجان : ان هذه الزيارة ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية، كما تحظى باهمية ستراتيجية على صعيد ممرات وشبكات الاتصال داخل المنطقة خلال المرحلة ما بعد الحرب الاخيرة في قرة باخ؛ النقطة المحورية للاتصال السككي والتعاون السداسي المستقبلي بين إيران وأذربيجان وتركيا وروسيا وأرمينيا وجورجيا!

و وصل وزير الخارجية الايراني، عصر اليوم السبت، الى جمهورية نخجوان الذاتية، واجرى مباحثات مع رئيس المجلس الاعلى "واصف طالب اف".

وصرح ظريف لدى وصوله الى نخجوان، انه ينوي في اخر محطة من جولته الاقليمية استعراض طاقات الترانزيت المتاحة وظروف التعاون في مرحلة ما بعد حرب قره باخ.

واعرب وزير الخارجية عن امله بان تتوفر الظروف للجمهورية الاسلامية الايرانية ودول المنطقة لمزيد من التعاون في مجال الترانزينت وصولا الى السلام المستدام في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الايراني، قد وصل ليلة الخميس إلى اسطنبول، التي شكلت المحطة الخامسة من جولته الإقليمية، بعد ان زار كلا من باكو وموسكو ويريفان وتبليسي.

انتهى ** ح ع