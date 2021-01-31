مسؤول : انطلاق المسيرات الافتراضية لاحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

واشار حجة الاسلام محمودي الى مراسم استعراض الدراجات النارية والعربات المرتقبة في انحاء البلاد بالتزامن مع حلول يوم "22 بهمن" (10 شباط/ فبراير) حيث ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ مبينا ان نشطاء الفضاء الافتراضي بدأوا عبر التعاون مع الشرائح المجتمعية المختلفة باقامة مراسم الاحتفالية لهذه المناسبة وبما يشمل المسيرات الافتراضية بدءا من اليوم 31 يناير الى 10 فبراير القادم.

ودعا هذا المسؤول الثقافي الايراني، كل الراغبين بالمشاركة في هذه المراسم الى مراجعة العنوان www.bahman99.ir وتسجيل بياناتهم واختيار الهتافات والصور والملصقات الاعلامية المخصصة لهذه المناسبة الخالدة.

انتهى ** ح ع