٣١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٠٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84206214
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مسؤول : انطلاق المسيرات الافتراضية لاحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

مسؤول : انطلاق المسيرات الافتراضية لاحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

طهران / 31 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال رئيس المجلس التنسيقي للدعوة الاسلامية في طهران "حجة الاسلام سيد محسن محمودي"، انه نظرا للبروتوكولات الوقائية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، فإن مسيرات احياء الذكرى السنوية الثانية والاربعين لانتصار الثورة الاسلامية، انطلقت عبر الفضاء الافتراضي اعتبارا من اليوم الاحد.

واشار حجة الاسلام محمودي الى مراسم استعراض الدراجات النارية والعربات المرتقبة في انحاء البلاد بالتزامن مع حلول يوم "22 بهمن" (10 شباط/ فبراير) حيث ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ مبينا ان نشطاء الفضاء الافتراضي بدأوا عبر التعاون مع الشرائح المجتمعية المختلفة باقامة مراسم الاحتفالية لهذه المناسبة وبما يشمل المسيرات الافتراضية بدءا من اليوم 31 يناير الى 10 فبراير القادم.

ودعا هذا المسؤول الثقافي الايراني، كل الراغبين بالمشاركة في هذه المراسم الى مراجعة العنوان www.bahman99.ir وتسجيل بياناتهم واختيار الهتافات والصور والملصقات الاعلامية المخصصة لهذه المناسبة الخالدة.

انتهى ** ح ع

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