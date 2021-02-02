مساعد رئيس الجمهورية: عدد الشركات المعرفية في البلاد بلغ 5684 شركة

وقال ستاري في حوار مع القناة الثانية في التلفزيون الايراني مساء الاثنين: ان عوائد هذه الشركات بلغت اكثر من 120 تريليون تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) في العام الماضي (العام الايراني الماضي انتهى في 19 اذار/مارس 2020).

واضاف: انه من بين الشركات المعرفية في البلاد البالغة عددها 5684 شركة هنالك 1400 شركة ابداعية تقدم ابتكارات قيمة.

واوضح بان عدد الشركات الناشئة (ستارت اب) بلغ اكثر من 6 الاف شركة والشركات المسرّعة 144 شركة ومراكز الابداع لانتاج الثروة والقيمة المضافة اكثر من 247 شركة.

واشار الى قبول 40 شركة معرفية في البورصة وقال ان اجمالي رساميل هذه الشركات المعرفية بلغ اكثر من 240 تريليون تومان في سوق راس المال في البلاد.

ونوه الى ان اكثر من الفين من شباب البلاد الذين كانوا يدرسون في افضل 100 جامعة في العالم قد عادوا الى البلاد خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة اي بمعدل ما بين 600 الى 650 طالبا كل عام.

وقال ستاري: ان لنا الان شركات ناشئة كبيرة في ايران فمثلا يعمل في شركات سيارات الاجرة الانترنتية في طهران فقط مليون سيارة في حين ان العدد في نيويورك يبلغ ما بين 250 الفا الى 300 الف سيارة اجرة.

واعتبر الاقتصاد التقليدي بانه الخاسر الحقيقي امام الاقتصاد المعرفي لان الانظمة التقليدية في اقتصادات الدول لا يمكنها المقاومة امام الشركات المعرفية.

انتهى ** 2342