وصول اول طائرة تحمل لقاح كورونا الروسي الى طهران

وجرت عملية نقل الشحنة الاولى للقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا الى ايران، اليوم، على متن الرحلة رقم 7584 لشركة ماهان الايرانية للطيران، عبر تنسيق وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي وتعاون اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا و وزارة الطرق واعمار المدن الايرانية.

وبناء على تصريحات المسؤولين بوزارة الصحة الايرانية، فقد تقرر نقل اللقاح الروسي برعاية وزارة الطرق واعمار المدن وذلك عبر 3 رحلات؛ الاولى جرت اليوم بواسطة شركة ماهان الايرانية للطيران، على ان تتولى شركة الخطوط الجوية الايرانية (هما) عملية نقل باقي الكمية المحددة الى البلاد.

وتشير نتائج المرحلة الاخيرة من الاختبار البشري للقاح "سبوتنيك في" الروسي، بانها كانت ايجابية بنسبة 91.6 في المائة؛ حسب دراسة نشرتها مطبوعة LANCET بعد اجراء الاختبار على 20 الف متطوع.

انتهى ** ح ع