قوة إيران الدفاعية تتجلى في المعارك غير المتكافئة على ارتفاعات منخفضة

وفي مراسم افتتاح خط الإنتاج الواسع للصواريخ المضادة للجو والدروع وافتتاح مصانع إنتاج الوقود الصلب، اشار العميد حاتمي الى ان التطور الملحوظ في الصناعات الدفاعية مدين لتوجيهات مؤسس الثورة الاسلامية وخليفته السيد الخامنئي.

واوضح وزير الدفاع ان مؤسسة الصناعات الدفاعية استطاعت في اصعب ظروف الحظر ومن خلال التخطيط والانسجام والإدارة الجهادية والاعتماد على العلوم والتقنيات الداخلية وبالاستفادة من الشركات المعرفية والجامعات ان تخطو خطوات كبيرة في تصميم وصناعة وانتاج انواع عديدة من التجهيزات الدفاعية والاسلحة التي تحتاجها القوات المسلحة.

واشار الى ان انتاج هذا النوع من الصواريخ المتطورة يقتصر على عدد محدود من الدول في العالم الا ان وزارة الدفاع استطاعت التوصل الى انتاج هذه الصواريخ بهمة وجهود الشباب الايرانيين، رغم التقنيات المعقدة التي يتطلبها انتاج هذه الصواريخ .

وأكد العميد حاتمي ان أي قوة في العالم اليوم لن تجرؤ على الاعتداء على البلاد نظرا للاستعداد الكامل للقوات المسلحة والاقتدار النموذجي للشعب الايراني.

وبشأن مصانع الوقود الصلب قال وزير الدفاع ان هذه المصانع ستتولى انتاج هذا النوع من الوقود لكل انواع الصواريخ.

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