الصحة الايرانية: سيتم تطعيم لقاح كورونا باولوية الكوادر الطبية وذوي الامراض الاساسية

واشارت لاري في تصريح صحفي السبت في مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري (غرب) الى وصول اول شحنة تضم 20 الف جرعة من لقاح كورونا الروسي الى البلاد اخيرا وقالت: انه من المقرر ان تصل شحنات اللقاحات اللاحقة الى البلاد كل اسبوعين مرة واحدة مع اولوية التطعيم للكوادر الطبية وذوي الامراض الاساسية والمسنين.

واكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة ضرورة الاستفادة من اللقاح الخارجي حتى نهاية العام واضافت: اننا نسعى لاستيراد اللقاح الاكثر اطمئنانا.

وقات لاري: ان وفاة حتى شخص واحد كثير ومهم بالنسبة لنا لذا نسعى لتطعيم اللقاح في البلاد على وجه السرعة وان نستفيد من اللقاح الخارجي في مرحلة اولى.

وتابعت: اننا الى جانب ذلك نتابع طريق انتاج اللقاح الداخلي حيث من المتوقع اعداده حتى نهاية فصل الربيع القادم.

وبشان اللقاحات التي يجري العمل على اعدادها محليا اوضحت بان هنالك مشروعا متعلقا باعداد لقاح "بركت" الذي امضى مرحلته السريرية الاولى بنجاح ودخل مرحلته السريرية الثانية وهنالك ايضا لقاح "رازي" الذي دخل مرحاته السريرية الاولى قبل فترة قصيرة.

ونوهت الى مشاركة ايران مع كوبا في اعداد لقاح كورونا وقالت: ان كوبا دولة مهمة ومقتدرة في مجال انتاج اللقاحات وسيتم في غضون 3 اسابيع قادمة نقل التكنولوجيا المتعلقة باللقاح منها الى البلاد.

انتهى ** 2342