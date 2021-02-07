٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٤٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84215269
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روحاني : الزراعة هي الركن الأكبر لسلامة وامن البلاد

روحاني : الزراعة هي الركن الأكبر لسلامة وامن البلاد

طهران/ 7 شباط/ فبراير/ ارنا - أعتبر الرئيس حسن روحاني، أن الزراعة هي الركن الاساس لحياة وأمن المجتمع ، مشيرا الى أن الدفيئات الزراعية في البلاد كانت حتى عام 2013 تشغل ثمانية آلاف هكتار ، أما اليوم فقط بلغت مساحتها 954 الف هكتار.

واضاف الرئيس روحاني لدى افتتاحه مشاريع زراعية متنوعة وتكريم المزارعين النموذجيين اليوم الاحد: لو لم تكن المحاصيل الزراعية متوفرة للمواطنين وكنا نحتاجها من الخارج لواجهنا مشاكل عديدة في الظروف الحساسة.

وأكد روحاني ان من المهم جدا ان نكون مكتفين ذاتيا في مجال المواد الغذائية والزراعة خاصة في ظروف الحظر  والحرب الاقتصادية .

كما تطرق روحاني الى انجازات حكومته في تطوير الزراعة من خلال تحسين البذور وانظمة الري والاسمدة ومكافحة الآفات الزراعية ، فضلا عن توفير التجهيزات والآلات الزراعية التي تختصر الجهد والوقت في انتاج افضل المحاصيل.

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