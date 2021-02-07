روحاني : الزراعة هي الركن الأكبر لسلامة وامن البلاد

واضاف الرئيس روحاني لدى افتتاحه مشاريع زراعية متنوعة وتكريم المزارعين النموذجيين اليوم الاحد: لو لم تكن المحاصيل الزراعية متوفرة للمواطنين وكنا نحتاجها من الخارج لواجهنا مشاكل عديدة في الظروف الحساسة.

وأكد روحاني ان من المهم جدا ان نكون مكتفين ذاتيا في مجال المواد الغذائية والزراعة خاصة في ظروف الحظر والحرب الاقتصادية .

كما تطرق روحاني الى انجازات حكومته في تطوير الزراعة من خلال تحسين البذور وانظمة الري والاسمدة ومكافحة الآفات الزراعية ، فضلا عن توفير التجهيزات والآلات الزراعية التي تختصر الجهد والوقت في انتاج افضل المحاصيل.

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