انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في ايران

ووصلت الشحنة الاولى من لقاح سبوتنيك الروسي الى ايران في الرابع من شباط /فبراير الجاري وانطلقت اليوم حملة التطعيم ضد كورونا بشكل رسمي في مستشفي الامام الخميني (ره) في العاصمة طهران.

وكان نجل وزير الصحة اول من تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال سعيد نمكي خلال مراسم اليوم ، ان حملة التطعيم بدأت من اسرتي وكان ابني اول من تلقى اللقاح وذلك بهدف طمأنة المواطنين.

واوضح ان حملة التطعيم تنطلق اليوم بشكل متزامن في 625 مستشفى في البلاد حيث يتلقى الاطباء والممرضين وكوادر الصحية في قسم العناية المركزة في المستشفيات اللقاح ضد كورونا ثم سيتلقي كبار السن و المرضى اللقاح وتستمر الحملة لتشمل اكثر من 70 في المئة من ابناء الشعب.

وكان وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني قد قال قبل ايام سيبدأ التطعيم ضد كورونا في إيران يوم الثلاثاء ( 9 فبراير) ، مع إعطاء الأولوية لموظفي اقسام العناية المركزة في المراكز الصحية وقد اضاف خلال مراسم بدء مرحلة الدراسة السريرية البشرية للقاح كورونا الذي تنتجه مؤسسة رازي: تزامنا مع جهودنا لإنتاج لقاح كورونا والذي يتم بطرق مختلفة ، فكانت أحدى وعودنا للشعب بأن نبدأ التطعيم في أسرع وقت ممكن ولاجل ذلك ومن خلال تقييم اللقاحات المنتجة في العالم اخترنا واستوردنا أحد أقل اللقاحات خطورة ، وهو لقاح سبوتنيك الروسي.

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