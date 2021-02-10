رئيس القضاء الايراني: التعاون مع الجيران اولويتنا

وقال آية الله رئيسي في تصريحات ادلى بها الاربعاء لعدد من القنوات التلفزيونية العراقية من ضمنها قناة "العهد": اننا نتطلع للتعاون مع العراق والدول الجارة الاخرى وهذا الامر يعد اولوية بالنسبة لنا.

وحول الطاقة النووية قال: اننا سوف لن نتوقف ابدا في مجال الطاقة النووية وفي المجال الدفاعي نشهد تحقيق النمو والتقدم كل يوم.

واكد آية الله رئيسي بان اجراءات الحظر الاميركية ضد ايران لا يمكنها منع ايران من صادرات النفط.

واعتبر رئيس السلطة القضائية الايرانية تنظيم داعش الارهابي بانه صنيعة اميركا والصهاينة واضاف: ان اميركا هي التي صنعت داعش وتدعي محاربته وهي في الواقع تستخدمه لتحقيق اغراضها الخاصة.

واضاف رئيس السلطة القضائية الايرانية: ان جريمة اغتيال القائدين الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس تعد انتهاكا للقوانين والاعراف الدولية وسيادة العراق ويجب معاقبة الضالعين فيها.

وصرح بان اميركا لم تكن وحيدة في ارتكاب هذه الجريمة وكان هنالك افراد من بعض الدول على صلة بها واضاف: ان اي دولة او شركة او فرد على صلة بجريمة اغتيال القادة الشهداء ستتم ملاحقتهم قضائيا.

واكد استعداد الجمهورية الاسلامية للتعاون مع العراق في ملف اغتيال القادة الشهداء حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة واضاف: انه يجب طرد القوات الاميركية من المنطقة لان تواجدها يشكل خطرا على المنطقة.

واشار الى الانتخابات الرئاسية الاخيرة في اميركا وقال: ان هذه الانتخابات كشفت لنا عن صورة اميركا الحقيقية ونحن نرى مؤشرات زوال اميركا.

وفي جانب اخر من تصريحه اشار آية الله رئيسي الى التوقيع على 3 مذكرات تفاهم قانونية وقضائية خلال زيارته الى العراق واضاف: ان زيارتنا الى بغداد جرت للتعاون في مجال مكافحة الجرائم والارهاب.

واكد بان علاقات التعاون بين ايران والعراق تمضي في مسار النمو والتطور في مختلف المجالات.

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