الامن الداخلي: مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة جرت بصورة مهيبة

وقال العميد رضائي في تصريح صحفي على هامش تفقده جوا مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران والتي جرت الاربعاء بصورة مسيرات بالسيارات والدراجات النارية في اطار الالتزام بالتوصيات الصحية للوقاية من فيروس كورونا: ان مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية جرت بصورة رمزية بالسيارات والدراجات النارية بمشاركة مختلف شرائح وفئات الشعب في انحاء البلاد.

واضاف: انه وفي ضوء التقارير الواصلة فان ايام عشرة الفجر (1-10 فبراير) كانت الايام الاكثر امنا على مدى العام ولم تقع اي حادثة امنية في كل البلاد، من الحدود حتى الداخل.

وتابع نائب قائد قوى الامن الداخلي: في ظل العناية الالهية فقد جرت مراسم الاحتفال بذكرى انتصار الثورة الاسلامية هذا العام بصورة مهيبة وحماسية جدا.

انتهى ** 2342