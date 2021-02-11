إيران وأفغانستان تتطلعان لتوسيع العلاقات التجارية

وقال "محمد مهدي جوانمرد قصاب" في مقابلة مع مراسل ارنا، اليوم الخميس،في بداية تفشي فيروس كورونا، تم إغلاق المعابر الحدودية بين البلدين لفترة وجيزة، لكن الوضع التجاري الآن عاد إلى طبيعته ويستمر دون أي مشاكل.

وصرح جوانمرد: إن مجموعة متنوعة من منتجات الصلب والحديد والأسمنت والحلويات والشوكولاتة والمواد الغذائية من بين السلع التي يتم تصديرها الى افغانستان.

وأوضح جوانمرد، في إشارة إلى إقامة المعرض الكبير الرابع عشر لإيران وأفغانستان في فبراير، ان هذا الحدث الاقتصادي له أهمية كبيرة كونه يسهم في توسيع العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف جوانمرد: هذا المعرض سيقام في كابول وسيتم فيه تقديم المنتجات الإيرانية بما فيها الصناعات الغذائية وتشارك فيه الشركات القائمة على المعرفة.

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