خط الملاحة البحرية من بندر عباس إلى ميناء اللاذقية السورية سيبدا نشاطه آذار المقبل

وقال كيوان كاشفي "وفقا للاتفاقية ستنقل سفن الشحن البضائع من إيران إلى سوريا بانتظام مرة واحدة شهريًا وسيتم إرسال الشحنة الأولى إلى ميناء اللاذقية في 10 أذار / مارس.

وأضاف أنه من أجل إطلاق هذا الخط تم التنسيق اللازم العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق وسوريا ومنظمة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية .

وأكد: "إذا لزم الأمر ،سيتم تحويل هذا الخط الملاحي إلى خطين ، أي مرة كل 15 يوما ، لإرسال البضائع إلى اللاذقية ، ولكن في البداية سنبدأ في التصدير إلى سوريا بشكل منتظم مرة واحدة شهريًا.

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