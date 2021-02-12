١٢‏/٠٢‏/٢٠٢١ ٤:٣٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84226967
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خط الملاحة البحرية من بندر عباس إلى ميناء اللاذقية السورية سيبدا نشاطه آذار المقبل

خط الملاحة البحرية من بندر عباس إلى ميناء اللاذقية السورية سيبدا نشاطه آذار المقبل

طهران/12 شباط/فبراير/ارنا- قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية -السورية المشتركة بانه سيبدأ خط بندر عباس - اللاذقية للملاحة البحرية نشاطه في 10 أذار /مارس المقبل.

وقال كيوان كاشفي "وفقا للاتفاقية ستنقل سفن الشحن البضائع من إيران إلى سوريا بانتظام مرة واحدة شهريًا وسيتم إرسال الشحنة الأولى إلى ميناء اللاذقية في 10 أذار / مارس.

وأضاف أنه من أجل إطلاق هذا الخط تم التنسيق اللازم العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع العراق وسوريا ومنظمة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية  .

وأكد: "إذا لزم الأمر ،سيتم تحويل هذا الخط الملاحي إلى خطين ، أي مرة كل 15 يوما ، لإرسال البضائع إلى اللاذقية ، ولكن في البداية سنبدأ في التصدير إلى سوريا بشكل منتظم مرة واحدة شهريًا.

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