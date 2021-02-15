جامعة الخوارزمي تستضیف أول مؤتمر دولي للسردانیة العربیة في إيران

وسيعقد المؤتمر الدولي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الخوارزمي الایرانیة في العاصمة طهران بحضور أساتذة من جامعات أوروبية وعربية و إيرانية، من بينهم الدكتور صبحي بستاني من جامعة إينالكو في فرنسا، والدكتورة بيان ريحانوفا من جامعة صوفيا في بلغاريا، والدكتور عبد الحق بالعبد من جامعة قطر.

وسيلقي رئيس أكاديمية اللغة والأدب الفارسي "غلامعلي حداد عادل" كلمته في مستهل الجلسة في المؤتمر الذي سیعقد برعایة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة وآدابها و جامعة طهران باستضافة جامعة الخوارزمي الایرانیة و سیتحدث عدد من أساتذة اللغة العربية وآدابها وباحثين لهذه اللغة من إيران والدول الأخری من بينهم رئیس هذا المؤتمر هو الأستاذ المشارک، الدکتور هومن ناظمیان، وعضو هيئة تدريس بجامعة تربية المدرس الايرانية خليل برویني ، الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الخوارزمي حسین ابویسانی في هذ المؤتمر کما سیتحدث في المؤتمر أستاذ اللغة العربية بجامعة إينالكو في باريس الدكتور صبحي البستاني ، و أستاذ اللغة العربية بجامعة صوفيا في بلغاريا بیان ریحانوفا و أستاذ اللغة العربية بجامعة قطر دکتر عبدالحق بالعباد و عضو مجلس إدارة جمعية الإجراءات المدنية الإيرانية احمد محمدي سهروردي .

وقال المتخصص في الدراسات السردیة العربیة وعضو هیئة التدریس بجامعة الخوارزمي "هومن ناظميان" الیوم الاثنین في حوار خاص مع وکالة ارنا، إن عقد هذا المؤتمر و هو الأول من نوعه في إيران في هذا الموضوع يهدف إلى الترکیز علی قضایا الدراسات السردیة العربیة التخصصیة واستقطاب البحوث من ایران والبلاد الأخری العالمیة للتحکیم و النشر في مجلة دراسات في السردانیة العربیة (المتعلقة بجامعة الخوارزمی الإیرانیة).

وقدم ناظمیان تقريراً عن جدول اعمال المؤتمر وقال، من المقرر ان تجري نقاشات خلال اجتماعات المؤتمر حول دراسات جدیدة عن تقنیات السرد في القرآن الکریم ، السرد و الأنواع القدیمة من النثر العربي ، السرد و الشعر القصصي العربي ، الخصائص السردیة للروایة العربیة المعاصرة ، الدراسات السردیة للروایة العربیة المعاصرة ، الدراسات السردیة والمناهج و النظریات الادبیة الحدیثة ، النقد مابعد الکولونیالي للروایة العربیة ، دراسة السرد وتحلیل الخطاب العربي و نقد و تحلیل السرد النسوي العربي.

وسيحضر حفل الافتتاح الدكتور "غلامعلي حداد عادل"،والدكتور" مسعود فكري"، مدير عام السياسة الاجتماعية والثقافية بوزارة العلوم.

ویدور محاور هذا المؤتمر حول دراسات جدیدة عن تقنیات السرد في القرآن الکريم، السرد والأنواع القدیمة من النثر العربي،السرد والأنواع القدیمة من النثر العربي، السرد والشعر القصصي العربي، الخصائص السردیة للروایة العربیة المعاصره، الدراسات السردیة والمناهج والنظریات الأدبیة الحدیثة.

ويستضيف المؤتمر 32 ورقة من دول عربية مثل العراق والجزائر والمغرب ونيجيريا وبلغاريا و 80 ورقة من داخل البلاد.

وسميت جامعة خوارزمي الإیرانیة على اسم أبو عبدالله محمد بن موسى الخوارزمي، عالم إيراني من القرن الثالث بالهجري. محمد بن موسى الخوارزمي عالم رياضيات وفلك وفيلسوف وجغرافي وهو مؤرخ إيراني شهير في العصر العباسي، ولد حوالي عام 780 ميلادي في مدينة خيوة الحالية في محافظة خوارزم بأوزبكستان. ويعود تاريخ إنشاء هذه الجامعة إلى عام 1918 شمسيًا وتُعرف بأول مؤسسة للتعليم العالي في إيران.

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