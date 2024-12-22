غزة: مقاوم يفجر ناقلة جند إسرائيلية بعد اقتحامها.. وقصف حشود للاحتلال وسط القطاع

وافادت الميادين ان سرايا القدس قالت في بيان: "تمكن أحد استشهاديينا من اقتحام ناقلة جند إسرائيلية، وتنفيذ عملية نوعية بتفجير عبوة العمل الفدائي، وسط الجنود بداخلها عند مدخل أبراج العودة، في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة".

وعرضت سرايا القدس مشاهد من استهدافها بالعبوات، جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في محيط منطقة الخزندار غرب التوام شمالي قطاع غزة.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة 3 جنود بجروح أحدهم في حالة خطيرة، بعد انفجار عبوة ناسفة بدبابة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهداف قوة إسرائيلية قوامها 9 جنود تحصّنت داخل أحد المنازل بقذيفة "TBG" غرب مخيم جباليا شمال القطاع، مؤكّدةً إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت كتائب القسام، تدمير ناقلة جند للاحتلال بعبوة "العمل الفدائي" في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى خوض مجاهديها اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود الاحتلال وآلياته في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس موقع القيادة والسيطرة لجيش العدو في محور نتساريم برشقة صاروخية من نوع 107".

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