مسؤول: لا ضحايا جراء زلزال جنوب غرب ايران

وقال بناهي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" ان الزلزال ادى الى ايجاد تصدعات في جدران وسقوف المباني وتضرر الاثاث فيها.

واضاف: لم يصلنا اي تقرير بوقوع ضحايا جراء الزلزال لغاية الان.

واشار الى ان المواطنين خرجوا من منازلهم رغم البرد القارس جراء الزلزال ومازالوا في الشوارع والميادين خشية وقوع توابع زلزالية قوية.

ولفت الى اعادة التيار الكهربائي الى قسم من مدينة سي سخت فيما العمل جار لاعادة الكهرباء الى سائر مناطق المدينة واضاف: ان فرق الاغاثة تعمل حاليا لاعادة خدمة مياه الشرب عبر شبكة المياه في المدينة والتي حدث فيها خلل جراء الزلزال.

ووفقا للتقارير الواصلة فقد تم ايفاد العديد من فرق الاغاثة والانقاذ الى مدينة سي سخت لتقديم المساعات والخدمات اللازمة.

كما صرح مدير عام شؤون الازمة بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد محمد محمدي بان التقارير الواصلة تفيد بوقوع اضرار مادية للوحدات السكنية فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي وشبكة المياه.

واضاف: لم يصلنا اي تقرير بوقوع ضحايا ولكن من المتوقع ان يكون هنالك العديد من المصابين في مدينة سي سخت بسبب قوة الزلزال.

يذكر ان زلزالا بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينتي ياسوج وسي سخت بمحافظة كهكيلوية وبوير احمد مساء اليوم الاربعاء.

وافاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران في تقرير له ان الزلزال وقع في الساعة 22:05:34 مساء اليوم الاربعاء بالتوقيت المحلي (18:35:34 مساء بتوقيت غرينتش).

واضاف: ان الزلزال الذي ضرب مدينتي ياسوج وسي سخت كان في عمق 10 كم من سطح الارض وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 30.89 والطول الشرقي 51.57 درجة.

وتقع مدينة سي سخت مركز قضاء دنا على بعد 35 كم الى الشمال الغربي من مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد جنوب غرب ايران.

انتهى ** 2342