إيران اصبحت قوة عظمى بوجه المستكبرين

وقال الشيخ حسن شريفة اليوم الخميس في رسالة إلى المؤتمر الدولي لدبلوماسية الحج والعمرة بمعهد أبحاث الحج والعمرة بمدينة قم ان "الوحدة تعتبر أهم عنصر في قوة المسلمين امام مستكبري العالم وهو الآن مظهر من مظاهر الغطرسة الأمريكية والصهيونية العالمية ".

وأكد ان الحج يوفر فرصًا مميزة في الساحة السياسية للمسلمين لا يمكن الاستفادة منها إلا بوحدة الأمة الإسلامية".

ويعقد المؤتمر بحضور

ويعقد المؤتمر الدولي لدبلوماسية الحج والعمرة اليوم الخميس برعاية معهد أبحاث الحج وبالتعاون مع 12 مؤسسة معنية بالحج في قم.

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