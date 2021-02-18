١٨‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٥٩ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84234098
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أمين عام الاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان

إيران اصبحت قوة عظمى بوجه المستكبرين

إيران اصبحت قوة عظمى بوجه المستكبرين

قم/ 18 شباط/فبراير/ارنا- أكد أمين عام الاوقاف في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان الشيخ حسن شريفة أن الخلافات والصراعات بين المسلمين تخدم الولايات المتحدة وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية مدت يدها لمساعدة المظلومين في العالم وأصبحت قوة عظمى ضد جبهة الاستكبار والصهيونية.

وقال الشيخ حسن شريفة اليوم الخميس في رسالة إلى المؤتمر الدولي لدبلوماسية الحج والعمرة بمعهد أبحاث الحج والعمرة بمدينة قم ان "الوحدة تعتبر أهم عنصر في قوة المسلمين امام مستكبري العالم  وهو الآن مظهر من مظاهر الغطرسة الأمريكية والصهيونية العالمية ".

وأكد ان الحج يوفر فرصًا مميزة في الساحة السياسية للمسلمين لا يمكن الاستفادة منها إلا بوحدة الأمة الإسلامية".
ويعقد المؤتمر بحضور
ويعقد المؤتمر الدولي لدبلوماسية الحج والعمرة اليوم الخميس برعاية معهد أبحاث الحج وبالتعاون مع 12 مؤسسة معنية بالحج في قم.

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