الأدميرال سياري: العدو يشعر بالخوف من قدرات إيران الدفاعية

وأضاف الأدميرال حبيب الله سياري اليوم الأحد في حفل افتتاح الدورة الرابعة عشرة للحرب التمهيدية لاحتياطي النخبة الخاص الذي أقيم بمركز تدريب شهداء الجيش 01 ان "الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيها واجب على الجميع كما كان الناس في الساحة خلال 8 سنوات من الدفاع المقدس.ولم يسمحوا للعدو ان يحتل اي شبر من أراضي البلاد أو يهدد الثورة.

وقال المساعد التنسيقي للقائد العام للجيش الايراني "الادميرال حبيب الله سياري إن القوات المسلحة تضمن امن البلاد و كلما زادت جاهزية هذه القوات تزداد قوة الردع" مما يأخذ العدو تكاليف الحرب الباهظة في الحسبان.

وذكر أن العدو يخاف من قدرات إيران الدفاعية و ياخذ إيمان شعبنا ومعتقداته واستعداده للتضحية و الشهادة في الحسبان ويعرف في حال ارتكابه اي خطأ سيتعرض للضرب المبرح.

وأكد سياري" ان جهوزية شعبنا وشبابنا للدفاع عن الوطن جعلت العدو عاجزا عن اتخاذ اي اجراء ضد بلادنا مؤكدا ان ضمان الأمن والدفاع عن وحدة أراضي البلاد من واجبات القوات المسلحة و اننا تمكنا من توفير المعدات الدفاعية اللازمة ولسنا بحاجة الى احد في هذا المجال و الفضل فيه يعود الى الثورة الاسلامية.

واشار إلى مساهمة القوات المسلحة في مكافحة كورونا وقال إن الجيش الايراني والقوات المسلحة سجلوا مشاركتهم في مكافحة كورونا وقدموا خدمة للشعب منذ اليوم الأول من تفشي هذا الفيروس في البلاد.

انتهى ** 1453