وزير السياحة الفنزويلي يجري مباحثات مع وزير التراث الايراني في طهران

وبحث الجانبان خلال اللقاء بينهما اليوم، في سبل تنمية التعاون السياحي بين طهران وكاراكاس.

و وصل وزير السياحة الفنزويلي صباح اليوم الثلاثاء الى طهران، على راس وفد اقتصادي يضم عددا من نشطاء السياحة في فنزويلا.

وينوي "بادرون" خلال زيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية التي تستغرق 4 ايام، الى جانب حضور مراسم افتتاح معرض طهران للسياحة والحرف اليدوية، زيارة المعالم السياحية والاثرية والتاريخية في عدد من محافظات البلاد.

يضاف الى ذلك، ابرام اتفاق "المشروع السياحي 2022-2024 "، واللقاء مع جمع من رجال الاعمال واصحاب القطاع الخاص السياحي في ايران.

يذكر ان معرض السياحة والحرف اليدوية، بدا اعماله في مقر المعارض الدولية بطهران، صباح اليوم الثلاثاء، برعاية وزير التراث الايراني وحضور ضيوف الشرف بمن فيهم السفراء الاجانب لدى ايران ونشطاء القطاع الساحي في البلاد.

و يضم هذا المعرض خلال دوروته الحالية، 160 شركة ناشطة في قطاعات السياحة، ونظرا لتفشي فيروس كورونا جرت مراسم افتتاحه في ظروف مختلفة عن السنوات الماضية؛ وقد نظمت فيه منصات اعلامية وتوعوية ذات الصلة بالشؤون السياحية والحرف اليدوية في ايران.

انتهى ** ح ع