إيران تنتج 72 ألف مقال علمي عام 2020

وعلى هامش حفل الذكرى السنوية العشرين لتأسيس مركز أبحاث المناعة والربو والحساسية، الذي انعقد شخصيا وافتراضيا اليوم (الأربعاء)، أعتبر آخوند زاده، المرتبة العلمية لإيران بأنها مشرفة وأضاف: "لقد حققت إيران نموا علميا ملحوظا جدا في السنوات الأخيرة".

وأشار إلى أن إيران تحتل المرتبة 15 عالميا والأولى بالمنطقة من حيث عدد الاستشهادات بالمقالات، وفي مجال العلوم الطبية تحتل المرتبة 21 عالميا والثانية على مستوى المنطقة.

كما نوه نائب رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية لشؤون الأبحاث إلى مركز إيران في مجال علم المناعة قائلا، إن إيران تحتل المرتبة 19 في العالم من حيث عدد المقالات في هذا المجال، وهو مركز جيد، كما تصنف في المرتبة 30 من حيث انتاج المقالات الأكثر استشهادا في المجال ذاته.

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