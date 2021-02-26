إيران وروسيا تؤكدان على التعاون الزراعي

وناقش الجانبان في اجتماع عقد في موسكو اليوم الجمعة مع مساعد وزير الزراعة الروسي في الشؤون الدولية سيرجي لوفيتش ليفين ناقشا سبل توسيع تبادل المنتجات الزراعية وتحسين البنية التحتية للنقل من أجل تبادل البضائع وعبورها.

وأشار السفير الايراني في الاجتماع إلى زيادة الصادرات الإيرانية إلى روسيا في عام 2020 ، وقال: "يمكن اعتبار هذه الخطوة بداية جيدة لزيادة حجم التبادل التجاري الذي تم ادراجه على جدول أعمال قادة البلدين.

وقال جلالي ان إيران وروسيا لديهما قدرات عالية جدا لتوسيع التعاون في مجال المنتجات الزراعية و إن الشركات الإيرانية مستعدة للمشاركة في زراعة الحبوب و المحاصيل عبر البيوت البلاستيكية الزراعية في روسيا.

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع تحسين البنى التحتية للنقل من أجل تبادل البضائع وتوسيع أسطول الشحن وتطوير النقل بالسكك الحديدية وزيادة استخدام الحاويات التي تنقل الفواكه والخضروات من إيران إلى روسيا واستخدامها في طريق العودة لنقل البضائع إلى الأسواق التي حصلت عليها روسيا مؤخرًا في الخليج الفارسي.

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