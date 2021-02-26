المنتخب الايراني يسلم الكأس الثالث لمسابقات المصارعة الحرة في ايطاليا

واعلن اتحاد المصارعة بعد اثبات نتيجة اختبار المصارعين الاوزبكيين والسوريين بشان تعاطيهم المنشطات في بطولة العالم 2019 في كازاخستان صعد المصارع الايراني يد الله محبي إلى المركز السادس وترقى المنتخب الإيراني إلى المركز الثالث. وبهذا الوزن احتلت ايران الحصة الأولمبية .

وتابع اتحاد المصارعة في رسالة إلى اتحاد المصارعة العالمي كيفية الحصول على الكأس الثالث للمنتخب الإيراني وتقرر في المسابقات الأولى التي يشارك فيها المنتخبان الإيراني والأمريكي ان يطلب من مسؤولي المصارعة الأمريكيين إحضار الكأس الثالث لمنحه للمنتخب الإيراني.

وسيتم منح كأس المنتخب الإيراني لممثلي بلادنا في منافسات كأس "ماتيو بليكون" في إيطاليا ، والتي ستقام في الفترة من4 إلى 7 أذار /مارس في روما.

يذكر أن المنتخب الإيراني كان في المركزين التاسع والسادس خلال عامي 2017 و 2018 ، وفي عام 2019 استطاع الفوز بكأس ثالث للمصارعة العالمية.

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