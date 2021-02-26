وزير الصحة: ​​إيران على وشك الاكتفاء الذاتي من أجهزة إدارة كورونا

وقال سعيد نمكي للصحفيين على هامش لقاء مع العلماء ومراجع التقليد في قم اليوم الجمعة "كان انتشار السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا مقلقا لنا، ونأمل في السيطرة على موجاته في المنطقة بنفس الطريقة من خلال مراقبة المزيد من الأشخاص والمسؤولين لنخرج من هذه الظروف .

واضاف"في الوقت الحالي ، وعلى الرغم من انتشار السلالة البريطانية المتحورة الجديدة من فيروس كورونا، يقوم زملاؤنا بإجراء مراقبة من منزل إلى منزل للأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

واكد اننا سنواصل عملية التطعيم باستخدام اللقاحات المستوردة مع الفئات الضعيفة والربيع المقبل سنصبح أحد أكبر مصنعي ومصدري اللقاحات.

انتهى** 1453