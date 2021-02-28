تصدير 464 ملیون دولار من السلع الى العراق

وقال روح الله غلامي في مقابلة مع وكالة "ارنا " اليوم الاحد: انه تم تصدير هذه الكمية من البضائع التى تزن اكثر من 907 الاف طن الى العراق عبر حدود مهران الدولية، مضيفا : ان أهم السلع المصدرة شملت مواد البناء والفواكه والخضروات والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الصناعية والزجاج والأكواب والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية.

وأشار المدير العام للجمارك بمحافظة إيلام الى انه تدخل 250 شاحنة عراقية يوميا إلى معبر مهران الحدودي لنقل البضائع إلى العراق، موضحا : إن المواد الغذائية والمنتجات البلاستيكية والأواني الزجاجية وقطع غيار السيارات ومنتجاتها والصلب والسيراميك والبلاط ومواد البناء هي من بين المواد التي يصدرها التجار الإيرانيون من جمارك مهران عبر الحدود.

وشدد غلامي على أن حركة الشاحنات التي تحمل بضائع تصديرية إلى حدود مهران طبيعية حاليا، حيث يتم تخليص البضائع أولا عبر الجمارك ثم تحميلها بشاحنات عراقية، ويتم التصدير دون انقطاع أو مشاكل خاصة.

وتطرق المدير العام لجمارك إيلام إلى كمية البضائع المصدرة من حدود مهران العام الماضي وقال: تم خلال العام الماضي الايراني تصدير مليونين و 79 الفا من البضائع من مهران إلى العراق، ما يظهر نموا بنسبة 24 بالمائة في الحجم.

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