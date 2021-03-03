مساعدات الأمم المتحدة تغطي 6٪ فقط من احتياجات اللاجئين الأجانب في خراسان الرضوية

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم (الأربعاء)، أضاف هاشمي، ان عدد اللاجئين الأجانب الذين يعيشون في محافظة خراسان الرضوية يبلغ نحو 150 ألفا، معظمهم من الرعايا الأفغان ولديهم بطاقات تعريفية، والرعايا العراقيين الذين يعيشون في هذه المحافظة لديهم أيضا بطاقات هوية.

وتابع: بحسب مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إيران، فإن المساعدات التي تقدمها هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لطالبي اللجوء الأجانب المقيمين في خراسان الرضوية تبلغ نحو 300 ألف دولار سنويا، أي أن حصة كل طالب لجوء 2 دولار في السنة!

يتبع..أ م د