٠٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٩:٠٩ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 84250644
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مساعدات الأمم المتحدة تغطي 6٪ فقط من احتياجات اللاجئين الأجانب في خراسان الرضوية

مساعدات الأمم المتحدة تغطي 6٪ فقط من احتياجات اللاجئين الأجانب في خراسان الرضوية

مشهد المقدسة/3 آذار/مارس/إرنا- أكد المدير العام لدائرة الرعايا الأجانب والمهاجرين في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد)، محمد تقي هاشمي، ان إجمالي مساعدات الأمم المتحدة للاجئين الأجانب الذين يعيشون في هذه المحافظة لا يوفر سوى 5 إلى 6 بالمائة من احتياجاتهم السنوية.

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم (الأربعاء)، أضاف هاشمي، ان عدد اللاجئين الأجانب الذين يعيشون في محافظة خراسان الرضوية يبلغ نحو 150 ألفا، معظمهم من الرعايا الأفغان ولديهم بطاقات تعريفية، والرعايا العراقيين الذين يعيشون في هذه المحافظة لديهم أيضا بطاقات هوية.

وتابع: بحسب مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إيران، فإن المساعدات التي تقدمها هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لطالبي اللجوء الأجانب المقيمين في خراسان الرضوية تبلغ نحو 300 ألف دولار سنويا، أي أن حصة كل طالب لجوء 2 دولار في السنة!

يتبع..أ م د

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