٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٤:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84252746
٠ Persons

سمات

علييف: باكو وطهران وانقرة لها موقف مشترك في تنفيذ مشاريع النقل بالمنطقة

علييف: باكو وطهران وانقرة لها موقف مشترك في تنفيذ مشاريع النقل بالمنطقة

باکو / 5 اذار/ مارس /ارناح - صرح الرئيس الاذربيجاني الهام علييف بان لجمهورية اذربيجان والجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا موقف مشترك في تنفيذ مشاريع النقل بالمنطقة.

واشار علييف في كلمته الخميس خلال الاجتماع الـ 14 لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" والذي عقد عبر الاجواء الافتراضية باستضافة اسلام اباد، الى تحرير اراضي بلاده التي كانت محتلة في منطقة قرة باغ وقال: اننا نفكر الان بالمستقبل وبغية ارساء السلام والاستقرار في المنطقة فقد بدانا محادثات حول تنفيذ مشاريع النقل بمشاركة الكثير من الدول.

واكد بان جمهورية اذربيجان وتركيا وايران لها موقف مشترك في تنفيذ مشاريع النقل في المنطقة واضاف: لو اتخذت ارمينيا موقفا بناء فبامكانها الاستفادة في هذه العملية.

ونوه علييف الى مشاركة جمهورية اذربيجان الفاعلة في تطوير ممرات النقل الاقليمي في المنطقة ومنها "شمال-جنوب" و"شمال-غرب" و"شرق-غرب"، معتبرا بلاده بانها احد مراكز النقل القابلة للثقة في المنطقة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 2 =