علييف: باكو وطهران وانقرة لها موقف مشترك في تنفيذ مشاريع النقل بالمنطقة

واشار علييف في كلمته الخميس خلال الاجتماع الـ 14 لرؤساء الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي "ايكو" والذي عقد عبر الاجواء الافتراضية باستضافة اسلام اباد، الى تحرير اراضي بلاده التي كانت محتلة في منطقة قرة باغ وقال: اننا نفكر الان بالمستقبل وبغية ارساء السلام والاستقرار في المنطقة فقد بدانا محادثات حول تنفيذ مشاريع النقل بمشاركة الكثير من الدول.

واكد بان جمهورية اذربيجان وتركيا وايران لها موقف مشترك في تنفيذ مشاريع النقل في المنطقة واضاف: لو اتخذت ارمينيا موقفا بناء فبامكانها الاستفادة في هذه العملية.

ونوه علييف الى مشاركة جمهورية اذربيجان الفاعلة في تطوير ممرات النقل الاقليمي في المنطقة ومنها "شمال-جنوب" و"شمال-غرب" و"شرق-غرب"، معتبرا بلاده بانها احد مراكز النقل القابلة للثقة في المنطقة.

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