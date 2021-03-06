سفير ايران لدى اسلام اباد: كل الأبواب مفتوحة لتطوير العلاقات بين طهران وإسلام أباد

وأفادت ارنا، قال "سيد محمد علي حسيني" في مقابلة مع قناة سچ تي في الأخبارية الباكستانية: ان العلاقات الأخوية بين البلدين لا تتأثر بعلاقات إيران مع أي دولة، وبحسب تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية، فإن جميع

الأبواب مفتوحة لتطوير العلاقات بين إيران وباكستان.

وشدد على أن إيران تعتبر تنمية باكستان وأمنها من تنميتها وأمنها، واضاف ان باكستان كدولة مجاورة ومسلمة من أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية.

وأضاف حسيني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أوفت حتى الآن بالتزاماتها تجاه باكستان في مختلف الاصعدة، بما في ذلك عقود إمدادات الكهرباء والغاز ونتطلع إلى قيام الأشقاء الباكستانيين باتخاذ إجراءات للوفاء بالتزاماتهم تجاه مشاريع التعاون المشترك.

وتابع حسيني ان البلدين يتمتعان بمستوى عالٍ من التعاون الأمني ​​وهناك تبادل الوفود العسكرية والأمنية بينهما .

وبشأن خطط إيران لتوسيع العلاقات الثقافية والشعبية مع باكستان، قال حسيني: رغم القيود الناجمة عن انتشار كورونا، لدينا خطط لتوسيع العلاقات العامة والعلاقات الثقافية بين البلدين، بما في ذلك إقامة معارض فنية وثقافية مشتركة والتبادل الفني والأدبي والثقافي وتعزيز صناعة السياحة وتطوير السفر السياحي بين البلدين.

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