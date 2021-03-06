اطفاء الحريق في منطقة أبو نصر الحدودية بين أفغانستان وايران

وبحسب وكالة أرنا، قال "غلام سخي غفوري" في مقابلة مع مراسل ارنا في كابول، اليوم السبت، إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم ولا داعي للقلق ولحسن الحظ لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات ولم تكن الخسائر المالية كبيرة.
واوضح أن تسرب البنزين كان وراء هذا الحادث حيث ادى الى اندلاع الحريق في صهريج بنزين مؤكدا ان جميع الناقلات والشاحنات ابتعدت عن منطقة الحادث.
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كابل/ 6 أذار/ مارس/ ارنا- أعلن قائد شرطة ولاية فراه الأفغانية ، عن السيطرة على حريق اندلع اثر انفجار خزان الغاز في منطقة أبو نصر فراهي الحدودية بالتعاون مع رجال الإطفاء الإيرانيين و اكد لا داعي للقلق.
وبحسب وكالة أرنا، قال "غلام سخي غفوري" في مقابلة مع مراسل ارنا في كابول، اليوم السبت، إنه تمت السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم ولا داعي للقلق ولحسن الحظ لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات ولم تكن الخسائر المالية كبيرة.
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