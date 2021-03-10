أوزبكستان تدعو إيران لحضور مؤتمر "آسيا الوسطى والجنوبية" الدولي

وجاء في بيان وزير الخارجية الأوزبكي: "ان إيران تلقت دعوة لحضور مؤتمر دولي بعنوان "آسيا الوسطى والجنوبية: الوحدة الإقليمية. التحديات والفرص"الذي سيعقد في عاصمة أوزبكستان طشقند هذا العام.

وبحسب البيان ، عقدت الجولة السادسة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية الإيرانية والأوزبكية بحضور مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي ونائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان فرقت صديقوف.

وناقش الجانبان خلال اللقاء المقترحات وجدول الاجتماعات المستقبلية وتعزیز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني.

فكان الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف،قال إن أوزبكستان ستعقد مؤتمرا دوليا حول العلاقات الإقليمية المتبادلة والتحديات والفرص" يومي 15 و 16 يوليو.

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