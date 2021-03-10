ظريف ونظيره الياباني يبحثان بشان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء رحب ظريف بتطوير العلاقات بين البلدين وزيارة وزير خارجية اليابان الى طهران، مؤكدا انه مع وفاء الطرف الاخر بالتزاماته خاصة الغاء الحظر فان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لاستئناف تنفيذ التزاماتها.

واشار وزير الخارجية الايراني الى الدور البناء للجمهورية الاسلامية في احتواء الازمات الاقليمية، مستعرضا ابعاد الاجراءات المتخذة بشان اليمن ومنها التعاون مع مندوب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في شؤون اليمن.

من جانبه اكد وزير خارجية اليابان على البحث عن سبل تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد على دعم بلاده للاتفاق النووي وتنفيذ التزامات جميع اطراف هذا الاتفاق، معربا عن امله بتحسن الظروف المتعلقة بتفشي كورونا، ليتمكن من زيارة طهران في المستقبل القريب.

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