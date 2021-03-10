محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والفنلندي

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى مساء الاربعاء، اشار ظريف الى الى انتهاك اميركا للاتفاق النووي وفرض حظر ظالم ولاشرعي ضد ايران والمواقف الاوروبية المنفعلة تجاهها، موضحا ان ايران اعتمدت سياسة ضبط النفس وأوفت بجميع التزاماتها في الاتفاق على مدى عام واحد بعد انسحاب اميركا من الاتفاق.

واضاف: إن الخطوات الايرانية التعويضية كانت ضمن إطار الاتفاق وهدفها إعادة التوازن والحفاظ عليه.

وقال: إن ايران ستتخلى عن إجراءاتها التعويضية بتخفيض الالتزامات في حال رفعت اميركا الحظر الظالم واللاشرعي ونفذت جميع التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي.

ووجه ظريف الدعوة لنظيره الفنلندي لزيارة طهران في فرصة مناسبة.

من جانبه اعلن وزير خارجية فنلندا خلال الاتصال الهاتفي دعم بلاده للاتفاق النووي، داعيا لاتاحة المزيد من الاجواء للدبلوماسية.

وتباحث هافيستو حول التعاون الثنائي في الابعاد السياسية والاقتصادية والصحية والقنصلية واكد على التعاون بين مراكز الدراسات في البلدين، واعلن عن اجتماع لوزراء خارجية الدول الاوروبية في اطار صيغة هلسنكي، موجها الدعوة لظريف للمشاركة فيه.

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