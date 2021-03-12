ايران وبوليفيا تؤكدان على تطوير التعاون البرلماني

وافاد القسم الاعلامي بالسفارة الايرانية في لاباز ان السفير الايراني ورئيس مجلس النواب البوليفي اكدا خلال اللقاء على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، واتفقا على تشكيل مجموعتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى الاسلامي ومجلس النواب البوليفي.

كما اكد الجانبان على تطوير التعاون البرلماني على الصعيدين الثنائي والدولي ومن ضمن ذلك في اطار اتحاد البرلمانات الدولي.

واشاد رئيس مجلس النواب البوليفي بتضامن ودعم الحكومة والشعب الايراني لبلاده خاصة في المجالات العلمية والصناعية.

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