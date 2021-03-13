الصحة الايرانية: تسجيل 73 وفاة جديدة بكورونا

وقالت لاري في تصريحها اليومي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7802 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 739 الفا و 360 شخصا من ضمنهم 3836 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونا و 485 الفا و 179 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 53 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 69 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 651 الفا و 917 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

انتهى** 1453