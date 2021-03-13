١٣‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٢:٣٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84262275
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الصحة الايرانية: تسجيل 73 وفاة جديدة بكورونا

طهران/13 أذار/مارس / ارنا- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايرانية سيما سادات لاري عن تسجيل 7802 اصابة و 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد.

وقالت لاري في تصريحها اليومي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 7802 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 739 الفا و 360 شخصا من ضمنهم 3836 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونا و 485 الفا و 179 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 53 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 69 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 651 الفا و 917 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

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