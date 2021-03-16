القائد العام للجيش يهنئ بمناسبة يوم الحرس الثوري

واكد اللواء موسوي في رسالة التهنئة هذه، ان الحرس الثوري هو تجسيد لبركات الثورة الإسلامية وتوجيهات الامام الراحل (رض) وقائد الثورة الاسلامية؛ وان تالق نجم الحرس الثوري على مدى العقود الماضية، الى جانب الايمان وبصيرة المنتسبين اليه وتضحياتهم القائمة على نهج الولاية، شكّل انموذجا يحتذى به لانصار الثورة السلامية.

وكتب القائد العام للجيش الى اللواء سلامي : انني اهنئ جنابكم وجميع رفاق الدرب الاعزاء لدى الحرس الثوري لمناسبة حلول ذكرى ميلاد ابي الاحرار وحامل راية الدفاع عن الدين والشهادة والتضحية، الامام الحسين (ع)؛ سائلا العلي القدير لكافة افراد حرس الثورة الاسلامية بمزيد من النجاح في سياق اهدافهم المبدئية والثورية، وتحقيقها تحت رعاية امام العصر والزمان (عج) وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في ايران.

انتهى ** ح ع