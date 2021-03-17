وزارة الثقافة تعزي بوفاة مراسل وكالة الانباء العمانية الرسمية في طهران

وكتب شيروي في رسالة العزاء بالمناسبة : انني تلقيت ببالغ الحزن والاسي نبأ وفاة المراسل النبيل والنزيه لوكالة الانباء العمانية الفقيد خليل فايزي.

وقدم المدير العام لوكالات الانباء الاجنبية بوزارة الثقافة في ايران، خالص العزاء والمواساة بالمناسبة الى اسرة الفقيد فايزي وزملائه لدى مكاتب وكالات الانباء الاجنبية؛ سائلا الباري تعالى لهم ولذويه بالصبر والسلوان.

علما، ان الراحل خليل فايزي ممثل وكالة الانباء العمانية في طهران، وافته المنية اثر نوبة قلبية يوم الاحد الماضي، عن عمر ناهز 65 عاما.

وبدا الفقيد فايزي تعاونه مع وكالة الانباء العمانية منذ العام 2000؛ ولم يدخر جهدا طوال هذه الفترة في تعريف مخاطبيه لدى الدول العربية ولاسيما سلطنة عمان الصديقة والجارة على الطاقات والفرص المتاحة في ايران، وقام لسنوات مديدة بتغطية اخبار الجمهورية الاسلامية الايرانية بكل رغبة ودقة.

انتهى ** ح ع