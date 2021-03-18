ايران وكرواتيا تبحثان بشان تطوير العلاقات الثنائية

وخلال الاجتماع الذي عقد في البرلمان الكرواتي ، أعرب السفير الإيراني عن ارتياحه لتشكيل مجموعة الصداقة في كل من برلماني البلدين ، وقيّم العلاقات السياسية والثقافية بين كرواتيا وإيران بأنها جيدة وعميقة وودية.

وإشار إلى الطاقات والفرص العديدة المتاحة للتبادل الاقتصادي بين البلدين ، مستعرضا سير العلاقات التجارية بين البلدين وقال ان القطاعين العام والخاص في إيران يتطلعان بشكل كبير للتعاون مع الشركات الكرواتية والناشطين الاقتصاديين كما توجد نفس الرغبة لدى كرواتيا للاستفادة من التعاون الاقتصادي مع إيران.

واعتبر اسماعيلي أن مجموعات الصداقة البرلمانية هي المرجع الأفضل لتقييم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، ودراسة المشاكل المحتملة وحلها ، والدعم الشعبي والقانوني للعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

كما دعا اسماعيلي رئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية الكرواتية الإيرانية لزيارة الجمهورية الإسلامية الايرانية.

بدوره أشار المسؤول البرلماني الكرواتي العلاقات الثنائية الجيدة بين البلدين وقال: ان إيران كانت أول دولة خارج اطار الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة كرواتيا الفتية ولعبت دورًا مهمًا في دعم استقلال كرواتيا ووحدة أراضيها.

وأشار إلى الذكرى الـ 29 لاعتراف الجمهورية الإسلامية الايرانية رسميا بكرواتيا والتي صادفت قبل عدة ايام، وقال ان إيران كانت على الدوام صديقًا موثوقًا وداعمًا لجمهورية كرواتيا ، حتى أثناء الحرب.

واعتبر بيغوفيتش ان العلاقات بين كرواتيا وإيران لأسباب تاريخية تتجاوز العلاقات الحالية بين البلدين وأضاف ان إرادة البلدين مبنية على المزيد من التعاون الاقتصادي لصالح شعبي إيران وكرواتيا.

وشدد على ضرورة تطوير التعاون الثقافي والعلمي ، بما في ذلك تعلم اللغتين الفارسية والكرواتية ، وإنشاء مجموعة للغة والثقافة الفارسية في قسم خاص بجامعة زغرب واللغة والثقافة الكرواتية في إحدى الجامعات الإيرانية ، وتبادل الأساتذة والطلاب والمنح الدراسية في الدراسات العليا.

وبحث الجانبان قضية الرعايا الإيرانيين المقيمين في كرواتيا والكروات المقيمين في إيران وآخر تطورات الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

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