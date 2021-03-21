٢١‏/٠٣‏/٢٠٢١ ٨:٤٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84271776
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ميدالية برونزية لايران في بطولة العالم للرماية لذوي الاحتياجات الخاصىة

ميدالية برونزية لايران في بطولة العالم للرماية لذوي الاحتياجات الخاصىة

طهران / 21 اذار/ مارس/ ارنا- احرز لاعب المنتخب الوطني الايراني لذوي الاحتياجات الخاصة عبدالرضا توسلي خواه الميدالية البرونزية في بطولة العالم للرماية الجارية في الامارات.

وفي اليوم الرابع لمنافسات هذه البطولة التي جرت اليوم الاحد، نال توسلي خواه الميدالية البرونزية بحصوله على  17 نقطة في فئة الرماية من الحفرة (Trap). 

وستخوض لاعبة المنتخب الوطني الايراني لذوي الاحتياجات الخاصة رقية شجاعي يوم غد الاثنين منافسات الرماية بالبندقية الهوائية لمسافة 10 م وقوفا (R2) فئة (SH1).

كما يخوض لاعبو المنتخب الوطني يوم الثلاثاء منافسات الرماية بالمسدس الخفيف لمسافة 50 م (P4).

وكانت لاعبة المنتخب الوطني الايراني للسيدات سارة جوانمردي قد تقلدت الذهبية بحصولها على 237.7 نقطة في المنافسات النهائية التي جرت السبت لمسابقة الرماية بالمسدس الهوائي لمسافة 10 م P1 للرجال و P2 للسيدات في بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2021 في الامارات.

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