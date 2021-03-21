ميدالية برونزية لايران في بطولة العالم للرماية لذوي الاحتياجات الخاصىة

وفي اليوم الرابع لمنافسات هذه البطولة التي جرت اليوم الاحد، نال توسلي خواه الميدالية البرونزية بحصوله على 17 نقطة في فئة الرماية من الحفرة (Trap).

وستخوض لاعبة المنتخب الوطني الايراني لذوي الاحتياجات الخاصة رقية شجاعي يوم غد الاثنين منافسات الرماية بالبندقية الهوائية لمسافة 10 م وقوفا (R2) فئة (SH1).

كما يخوض لاعبو المنتخب الوطني يوم الثلاثاء منافسات الرماية بالمسدس الخفيف لمسافة 50 م (P4).

وكانت لاعبة المنتخب الوطني الايراني للسيدات سارة جوانمردي قد تقلدت الذهبية بحصولها على 237.7 نقطة في المنافسات النهائية التي جرت السبت لمسابقة الرماية بالمسدس الهوائي لمسافة 10 م P1 للرجال و P2 للسيدات في بطولة العالم لذوي الاحتياجات الخاصة للعام 2021 في الامارات.

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